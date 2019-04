VIDEO. "On attend des réponses fortes du gouvernement" : les "gilets jaunes" de nouveau mobilisés à Paris

La manifestation s'est élancée de Bercy samedi 20 avril et plusieurs tensions sont déjà signalées. Les gendarmes mobiles bloquent l'accès au ministère des Finances. En milieu de matinée, quelques milliers de manifestants. Leurs slogans n'ont pas changé comme leurs revendications : "On attend des réponses fortes du gouvernement qui ne sont toujours pas là et il y a des urgences démocratiques, fiscales, sociales et environnementales et on n'a toujours pas de réponse", s'exclame ce manifestant vêtu du fameux gilet fluorescent.





Manifestation sous haute tension

La place de l'Étoile est bouclée depuis le début de la journée. Les forces de l'ordre quadrillent les Champs-Élysées. Fouilles préventives et contrôles d'identité. Ce 23e samedi de manifestation est redouté par le gouvernement qui craint le regroupement d'individus ultra-violents. Des stations de métro ont été fermées et la carte des zones interdites à la manifestation s'est agrandie.

Le JT

Les autres sujets du JT