"Gilets jaunes" : Macron souhaite "prompt rétablissement" et "sagesse" à la blessée de Nice

Dans les colonnes de "Nice Matin", le président de la République est revenu sur le cas de cette militante d'Attac, grièvement blessée lors d'une charge policière.

Emmanuel Macron a souhaité "un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse" à la militante d'Attac grièvement blessée lors d'une manifestation des "gilets jaunes" interdite à Nice (Alpes-Maritimes), dans un entretien avec Nice-Matin publié lundi 25 mars. Geneviève Legay, 73 ans, est tombée après une charge des forces de l'ordre, qualifiée de "monstrueuse" par son avocat.

"Je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital, et je souhaite la quiétude à sa famille. Mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable", a déclaré le président de la République. "Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci", tout en soulignant que "cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre".

Avant même la plainte que sa famille compte déposer lundi contre les policiers et le préfet, une enquête a été ouverte sur ces faits. Les images de vidéosurveillance de la place Garibaldi ont été saisies et "sont de très bonne qualité", a indiqué dimanche le procureur.