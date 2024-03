"Gilets jaunes" : le commissaire qui a ordonné la charge ayant gravement blessé Geneviève Legay condamné à six mois de prison avec sursis

Une condamnation conforme aux réquisitions. Le commissaire Rabah Souchi, qui avait ordonné la charge de police durant laquelle Geneviève Legay avait été gravement blessée en mars 2019 à Nice, lors d'une manifestation de "gilets jaunes", a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon. Le commissaire était poursuivi pour "complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique". Le tribunal a estimé que l'ordre de charger "n'était ni justifié, ni proportionné, ni nécessaire" et a suivi les réquisitions du parquet lors du procès du 11 et 12 janvier.

Au moment de l'ouverture du procès, l'ancienne porte-parole d'Attac dans les Alpes-Maritimes confiait à franceinfo avoir "encore des séquelles". "Je n'ai plus du tout d'odorat", expliquait-elle. Or, "quand on n'a pas d'odorat, on n"a pas beaucoup de goût, on a que le salé, le sucré, l'amer et l'acide". "J'ai perdu 35% à l'oreille droite" et "j'ai toujours des pertes d'équilibre", ajoutait-elle. De plus, elle est "malvoyante" et affirmait que sa dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) avait "été aggravée par l'agression policière".