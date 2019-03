VIDEO. "On sera encore là cet été" : des "gilets jaunes" prêts à faire durer le bras de fer avec l'exécutif

Après un mois et demi de discussions, à 15 jours de la fin du grand débat national, les "gilets jaunes" jouent leur va-tout. Alors que l'exécutif réclame un retour à l'ordre, certains manifestants se disent prêts à poursuivre le mouvement encore plusieurs mois. "On ne sait même pas ce qui nous fera rentrer chez nous, lance l'un d'eux, à Paris. On sera encore là en mars, en avril, et à mon avis on sera encore là cet été."

Selon Raymond Soubie, spécialiste des mouvements sociaux, l'issue de la crise des "gilets jaunes" va se jouer dans les toutes prochaines semaines pour Emmanuel Macron. "L'étape centrale, c'est qu'est ce qu'il va décider à la mi-avril après ce processus de débat ? Il va entamer une nouvelle étape de son quinquennat à la fois fidèle à ce qu'il voulait faire notamment pour les entreprises et le développement économique au départ, et en même temps plus à l'écoute des gens." Les "gilets jaunes" appellent, d'ores et déjà, à une nouvelle mobilisation la semaine prochaine et le 16 mars.

