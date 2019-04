"Gilets jaunes" : la délinquance en hausse depuis la mobilisation des forces de l'ordre

Depuis novembre 2018, les cambriolages sont en hausse de 9% et les vols violents en augmentation de 7%.

La délinquance augmente depuis novembre 2018 en France, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur révélées par franceinfo jeudi 11 avril. Cette hausse est à contre-courant de la tendance générale, qui était à la baisse depuis un an. La cause première de cette augmentation serait les manifestations des "gilets jaunes", qui mobilisent une part importante des forces de l'ordre. Ces dernières n'auraient ainsi plus les moyens de lutter efficacement contre la délinquance.

Depuis les premières manifestations des "gilets jaunes", les cambriolages sont en hausse de 9%, les vols dans les véhicules de 8%, les vols sans violence de 5%, et les vols violents de 7%. Les crimes et délits sont en augmentation quasi-générale. Le lien entre cette délinquance et le mouvement des "gilets jaunes" est "évident", selon les forces de l’ordre.

Vols en hausse de 10% à Paris

Les syndicats de police, comme les officiers de gendarmerie, affirment qu’en raison de ces manifestations, ils n’ont plus les moyens de lutter efficacement contre les vols, les cambriolages ou les agressions. Des propos que confirment les chiffres parisiens. Dans la capitale, lieu de rendez-vous habituel des "gilets jaunes" depuis 21 semaines, les indicateurs sont également en hausse, indique la mairie. À Paris, les vols ont augmenté de 10% depuis le 17 novembre.