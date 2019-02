"Gilets jaunes" : deux hommes interpellés prévoyaient une attaque contre la préfecture du Var

Une attaque contre la préfecture du Var a été déjouée. Deux hommes appartenant aux groupes des "gilets jaunes" ont été interpellés jeudi et vendredi à Toulon, selon France Bleu Provence.

Ils prévoyaient d'attaquer la préfecture du Var. Deux hommes appartenant aux groupes des "gilets jaunes" ont été interpellés cette semaine et placés en garde à vue à Toulon, selon les informations de France Bleu Provence publiées dimanche 24 février.

Les deux "gilets jaunes" âgés de 19 et 50 ans ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi et vendredi. Le plus âgé des deux hommes est connu des services de police pour son appartenance à des groupes politiques extrémistes. Il a déjà été condamné à sept ans de prison pour trafic de stupéfiants en Italie.

C'est un manifestant qui a alerté la police. L'homme leur a expliqué qu'on lui a confié des bidons d'essence, qu'il devait ensuite faire passer à d'autres personnes en vue de commettre une attaque contre la préfecture du Var. Mais l'homme a fait marche arrière. Il trouvait que "ça allait trop loin" et qu'il s'opposait aux violences.

La garde à vue des deux "gilets jaunes" a été levée. Tous les deux ont été remis en liberté sans contrôle judiciaire. L'enquête, en revanche, se poursuit.