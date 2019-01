"Gilets jaunes" : 7 Français sur 10 estiment que le grand débat national n'aboutira pas à des mesures utiles pour le pays

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, une majorité de Français doutent de l'utilité et de l'indépendance du grand débat national.

Sept Français sur dix (70%) estiment que le grand débat national voulu par le gouvernement en réponse au mouvement des "gilets jaunes" n'aboutira pas à des mesures utiles pour le pays. C'est ce que révèle le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 10 janvier.

77% des personnes interrogées jugent même que la consultation ne sera pas menée de façon indépendante du pouvoir. Huit sondés sur dix (80%) pensent qu'elle ne permettra pas non plus d'appréhender tous les sujets.

Grande défiance de la part des oppositions

Seuls les sympathisant LREM affichent un jugement positif sur le grand débat. 61% pensent que la consultation débouchera sur des mesures utiles et 58% qu'elle sera menée de manière indépendante. Pour les partis d'opposition, la défiance est majeure. Seuls 25% des sympathisants La France insoumise et 14% du Rassemblement national en attendent des mesures. Ils sont 28% au Parti socialiste et 30% chez Les Républicains à espérer quelque chose du débat.

Mais c'est l'indépendance de la concertation vis-à-vis du pouvoir qui est sévèrement pointée. Seuls 9% des proches du RN et 15% des proches de LFI espèrent cette indépendance. Et moins d'un tiers des sondés PS et LR sur dix (28% pour le PS et 23% pour LR) ont confiance dans la manière dont sera menée la consultation.

Faible participation en vue

A noter enfin que si huit Français sur dix ont entendu parler de la grande concertation nationale, un tiers seulement des Français (34%) sait en quoi elle consiste et seul un tiers (32%) compte y participer. Ce sont les sympathisants LFI les plus enclins à vouloir y prendre leur part (53%), devant les proches de LREM (46%) et du RN (37%).

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 9 et 10 janvier 2019, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 et plus.