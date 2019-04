Geneviève Legay : "Il n'y a eu aucun coup de matraque", affirme l'avocat du policier mis en cause

L'avocat du policier soupçonné d'avoir frappé Genevière Legay à Nice réfute les déclarations de la militante.

"Mon client n'a jamais frappé la septuagénaire avec une matraque". Me Adrien Verrier, avocat du policier mis en cause dans la chute de Geneviève Legay l'affirme ce mardi 9 avril sur France Bleu Azur. La militante de 73 ans a été blessée à Nice lors d'une manifestation en mars en marge de la manifestation des "gilets jaunes".

"Les choses ont été clairement établies par l'analyse des images de vidéosurveillance et à aucun moment on ne voit mon client frapper madame Legay" assure l'avocat. Il n'y a absolument aucun coup qui a été porté sur sa tête avec une matraque.

La manifestante affirme le contraire

Geneviève Legay en est certaine : elle a bien été frappée avec une matraque par le policier. "Ils m'ont donné un coup de matraque dans la tête", a déclaré la militante, ce lundi à France Bleu Azur.

Concernant les souvenirs qu'elle a de cette manifestation du 23 mars, la septuagénaire répond : "Moi j'étais descendue pour la liberté de manifester, je n'avais pas vu que la place Garibaldi était dedans l’arrêté d'interdiction, je n'ai pas bravé l'interdiction" précise la militante. "On leur a dit qu'on pourrait être leur mère, leur grand-mère, qu'on se battait aussi pour eux les petits gendarmes, tout allait bien c'était joyeux on chantait, j'avais un drapeau de la paix dans les mains", poursuit-elle.

"Il nous ont demandé de rejoindre le groupe du café Turin, nous on a dit oui et puis d'un coup je me suis réveillée à l’hôpital Pasteur aux urgences", continue Geneviève Legay, qui affirme : "Ils m'ont donné un coup de matraque dans la tête et je veux arriver à le prouver. C'est pas la bousculade qui m'a fait tomber."