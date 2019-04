Geneviève Legay est "très fatiguée" et elle retournera manifester "quand elle ira mieux" selon sa sœur

Blessée lors en marge d'une manifestation des "Gilets jaunes", la militante Geneviève Legay a quitté les urgences.

"Elle est très très fatiguée et elle a mal partout", indique sur France Bleu Azur, Anne-Marie, la sœur cadette de Geneviève Legay. La militante d'Attac de 73 ans a été blessée grièvement à la tête le 23 mars dernier, lors d'une charge de policiers à Nice. Elle est sortie ce mardi des urgences de l'hôpital Pasteur et a été transférée en toute discrétion dans un service de convalescence du CHU de Nice.

Son état ne préoccupe plus les médecins au point de la maintenir dans une unité de soins intensifs, "mais elle souffre toujours de douleurs à la tête, la lumière du jour la dérange, et elle a du mal à se déplacer seule." La soeur cadette, qui vient l'a voir régulièrement prévise : "Il y a des hauts et des bas". Lundi, par exemple, elle est restée 2 heures auprès d'elle.

Des centaines de mails de soutien

Geneviève Legay prend "des traitements antidouleur très importants" et "elle souhaite se reposer, être tranquille, et récupérer", renchérit Frank Gaye, délégué d'Attac dans les Alpes-Maritimes et ami de la militante. Elle reçoit beaucoup d'encouragements. "A Attac 06, j’ai reçu des centaines de mails qui viennent de France et de Navarre, même d’Angleterre. Des soutiens de partout, c’est extraordinaire", poursuit l’ami de Geneviève Legay au micro de France Bleu Azur. "Ça lui fait chaud au cœur. Elle dit : 'pourquoi tout ça pour moi', ajoute Anne-Marie. "Je lui dis, quand même, 'tu es une vedette' !".

"Quand elle ira mieux, je pense que vous la retrouverez dans les manifestations. C’est son combat. C’est une battante", conclut sa sœur cadette.

Samedi 23 mars, Geneviève Legay a été poussée par un policier, dans la charge contre une manifestation de gilets jaunes Place Garibaldi, à Nice. Sa tête a heurté un plot délimitant les voies du tram. Elle avait été transférée aux urgences par les pompiers pour une fracture à la tête.