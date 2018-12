Eurozapping : 22% de hausse pour le smic en Espagne, des "gilets jaunes" en Pologne et Hongrie

Hausse historique du smic en Espagne. Le gouvernement socialiste va augmenter de près d'un quart le salaire minimum. Il atteindra 900 euros nets en janvier. "Un pays riche ne peut avoir de travailleurs pauvres", a déclaré le Premier ministre mercredi 12 décembre. Pedro Sanchez affûte ses armes en vue des législatives anticipées.

12 heures de travail six jours sur sept en Europe

Travailler plus pour gagner plus en Hongrie. Semaine de six jours, journée de douze heures... L'opposition crie à l'esclavagisme face à la nouvelle loi qui assouplit le recours aux heures supplémentaires. Elle a fini par être votée aujourd’hui dans la plus grande confusion. Des manifestants en gilet jaune dans la rue avant le vote menacent d'amplifier leur mouvement.

Le symbole de la contestation française adopté en Pologne. Les agriculteurs, en gilet jaune, coupent la circulation pour exiger des indemnités pour l'abattage de leur bétail menacé par la fièvre porcine. Le gouvernement a réagi au quart de tour. Rassurés par les promesses de leur ministre, les agriculteurs ont levé le camp.

