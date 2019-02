INFO FRANCE 2. Dix ministres participeront demain à un grand débat sur la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch

Selon les informations de France 2, ce "débathon" durera 11 heures.

Des ministres sur Twitch. Selon les informations de France 2, dix ministres, dont Edouard Philippe, Jean-Michel Blanquer et François de Rugy, participeront, mardi 19 février, à un "grand débat" avec "des influenceurs et des jeunes" diffusé sur la plateforme de streaming de jeux vidéo. Rebaptisé officiellement le "Débathon", cet échange est prévu de 9h à 20h et sera codiffusé sur les chaînes d'Accropolis et d'Hugo Travers. Cinq jeunes Youtubeurs ou Twitcheurs co-animeront l'émission.

Toujours selon les informations de France 2, quatre thèmes du grand débat - démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition écologique - seront abordés, ainsi qu'un cinquième, "les jeunes et la politique". Les spectateurs pourront participer en · "en commentant en direct sur la plateforme et en participant à des sondages".

Rachetée par Amazon en 2014, Twitch est une plateforme sur laquelle amateurs et professionnelles des jeux vidéo peuvent diffuser en direct leur partie vidéoludique. En passant par ce canal inédit, le gouvernement espère toucher un public plus jeune.

Objectif du gouvernement: toucher un public plus jeune (18-35 ans) qui est peu impliqué dans le #GrandDébat.#Débathon @TwitchFR — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) 18 février 2019