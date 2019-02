DIRECT. Pour leur douzième samedi d'action, les "gilets jaunes" se mobilisent contre les violences policières

Ce qu'il faut savoir

Et de douze. Les "gilets jaunes" descendent dans les rues, samedi 2 février, pour leur douzième week-end de mobilisation. En pleine polémique sur l'usage des lanceurs de balles de défense (LBD), les manifestants entendent dénoncer les violences policières. Suivez cette journée dans notre direct.

Les "gueules cassées" dans la rue. Au lendemain de la décision du Conseil d'Etat de maintenir l'usage des LBD dans les manifestations, une "grande marche des blessés" a été déclarée à Paris pour réclamer l'interdiction du "LBD-40 et des grenades GLI-F4 et GMD". Les manifestants sont notamment invités à venir avec "des pansements sur l'œil" et "du rouge sur les gilets jaunes en guise de sang", selon des appels lancés sur Facebook.

Un dispositif policier reconduit. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le dispositif de maintien de l'ordre de ces dernières semaines serait reconduit mais adapté, avec notamment le soutien, à Paris, de six véhicules blindés à roue de la gendarmerie. Ces derniers samedis, quelque 80 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris, ont été mobilisés.

Les regards braqués sur Valence. Les "gilets jaunes" appellent à se mobiliser en masse à Valence (Drôme), où Emmanuel Macron s'était rendu la semaine dernière pour le grand débat national lancé par le gouvernement. Jusqu'à 10 000 manifestants y sont attendus, dont "environ 10% de casseurs", selon le maire.

Quelle mobilisation ? L'ampleur des défilés est encore incertain, alors que le dernier samedi avait rassemblé, selon le ministère de l'Intérieur, 69 000 "gilets jaunes" sur le territoire, contre 84 000 le 19 janvier. Des chiffres systématiquement contestés par les manifestants qui accusent la place Beauvau de sous-évaluer la mobilisation.