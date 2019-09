DIRECT. "Gilets jaunes" : journée sous tension à Paris avec les différentes manifestations et les Journées du Patrimoine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GILETS_JAUNES

: Par ailleurs, de nombreuses stations de métro sont fermées aujourd'hui à Paris. Les lignes 1 et 6 sont les plus touchées, explique France 3 Paris Ile-de-France.

: A 9h45, les forces de l'ordre ont procédé à neuf interpellations à Paris. Ils ont réalisé 596 contrôles et quatre personnes ont été verbalisées, selon la préfecture de police. La crainte de débordements a conduit de nombreux sites à rester fermés lors de cette 36e édition des Journées du patrimoine. Les voici.

: Alors que les "gilets jaunes" ont annoncé une nouvelle manifestation sur les Champs-Élysées, les gérants de cafés et de commerces préfèrent anticiper d'éventuels dégâts et barricadent leurs magasins. "On ne va pas fermer à chaque fois, on ne peut pas ! On licencie des gens, on en est là. Le week-end, je me suis séparée de deux personnes", explique une gérante à franceinfo.







MAXPPP

: Voici les principaux titres :



• Les Bleus débutent leur Coupe du monde contre l'Argentine, dans une quinzaine de minutes. En match d'ouverture, hier, le Japon, s'est facilement défait de la Russie (30-10). L'Australie vient de battre les Fidji (39-21).





La France, et tout particulièrement Paris, se prépare à un samedi potentiellement à risque. A Paris, les autorités disent craindre un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des "gilets jaunes".



• L'information a été révélée deux mois après : le parquet général de la Cour de cassation a requis, en juillet, le renvoi d'Edouard Balladur et de François Léotard devant la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi.





Les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de renforts militaires dans la région du Golfe après les attaques en Arabie saoudite attribuées à l'Iran et renforcé les sanctions contre la Banque centrale iranienne



• Le parquet de Bobigny a requis trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende contre Jean-Luc Mélenchon, jugé avec d'autres "insoumis" dans l'affaire des perquisitions. Le jugement sera rendu le 9 décembre.