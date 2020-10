Amazon : un "gilet jaune" de Saran, licencié pour faute grave, obtient gain de cause devant les prud'hommes

Rémi Deblois, "gilet jaune", employé du site Amazon de Saran (Loiret), a obtenu gain de cause face à son employeur, a appris franceinfo par son avocat lundi 19 octobre. Le licenciement pour faute grave a été jugé "sans cause réelle et sérieuse" par le conseil des Prud'hommes d'Orléans.

Cet agent d'exploitation avait été licencié pour faute grave, le 4 décembre 2018, après avoir posté un message sur Facebook, appelant à bloquer l'entrepôt. "Pour frapper un grand coup et nuire à l'économie, blocages des entrepôts Amazon. La semaine du Black Friday commence demain et c'est encore les plus aisés qui vont en profiter", avait-il écrit sur Facebook le 18 novembre 2018.

Une "attitude déloyale" selon Amazon

La multinationale estimait que cet employé avait notamment eu une "attitude déloyale", vis-à-vis de son employeur. L'employé considérait de son côté que son message relevait de "la liberté d'expression" et d'opinion. Dans le jugement que franceinfo a pu se procurer, la justice a estimé que ce message avait "une portée générale", avec la volonté de "nuire à l'économie", et non à l'entreprise. Le conseil des prud'hommes a jugé aussi qu'il ne "dénigrait pas la société" dans ce message Facebook.

L'entreprise SAS Amazon France Logistique a été condamnée et doit indemniser cet employé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.