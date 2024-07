Départs en vacances : les journées de vendredi et samedi classées rouge sur une grande partie de la France, dans le sens des départs

"La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires", prévient Bison futé. Les départs en vacances vont s'intensifier, vendredi 12 et samedi 13 juillet, pour le deuxième week-end de congés scolaires, "principalement sur les axes autoroutiers depuis le nord du pays en direction du sud ou des régions côtières".

Ainsi, dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée orange au niveau national, et rouge en Ile-de-France, dans le Nord et le Grand Ouest. Samedi est classé orange au niveau national, et rouge dans le Nord, le Grand Ouest, et en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, la journée de dimanche est classée verte au niveau national, sauf en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui seront en orange.

En Ile-de-France, une circulation "très dense" tout au long du week-end

Vendredi, "les axes desservant le sud la France seront chargés, en particulier les autoroutes A62 et A63 dans le Sud-Ouest, ainsi que les autoroutes A7 et A50 dans le Sud-Est. Les autoroutes desservant les régions septentrionales devraient également connaitre des encombrements, essentiellement sur les autoroutes A13, A25 et A1", précise le service du ministère des Transports dédié aux prévisions et au suivi du trafic routier en temps réel. Une circulation "très dense" est également prévue en Ile-de-France, "dès la fin de matinée" et "jusque tard dans la soirée", notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Samedi, Bison futé prévient que "les A11, A10 (à hauteur d'Orléans) et A7 seront particulièrement encombrées, et l'accès au tunnel du Mont-Blanc sera difficile", et précise qu'en Ile-de-France, "les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’autoroute A6".

En Ile-de-France toujours, le trafic routier sera bien encombré, dimanche, dans le sens des retours : "Les débits attendus aux différentes barrières de péages des autoroutes A10 et A6 seront relativement importants." Et "quelques départs pourront être enregistrés, avec des difficultés de circulation entre la fin de matinée et le début d'après-midi". Dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont également "attendus en région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier sur l'autoroute A7".