Ce que l'on sait de l'intrusion impressionnante d'une voiture sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue, lundi. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade.

Une course folle. Une voiture s'est introduit sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, lundi 10 septembre, après avoir forcé une barrière et une porte vitrée. Après s'être enfui à pied, le conducteur a fini par être interpellé et est actuellement en garde à vue. La piste terroriste n'est pas établie à ce stade. Selon une source proche de l'enquête et interrogée par France 3, le suspect n'est pas signalé au titre de la radicalisation, mais connu pour être atteint de troubles psychiatriques.

Voici ce que l'on sait de cette intrusion spectaculaire.

D'où venait le véhicule ?

La course-poursuite entre les forces de l'ordre et le conducteur de cette Mercedes grise a démarré aux alentours de 10h30, lorsque le véhicule a été repéré roulant à contre-sens sur plusieurs dizaines de kilomètres sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Des agents de la CRS autoroutière et un hélicoptère de la gendarmerie nationale l'ont pris en chasse jusqu'à l'aéroport de Lyon-Bron.

Selon la préfecture, le conducteur a défoncé les barrières de sécurité de cet aéroport d'aviation d'affaires, à l'est de Lyon, avant de faire demi-tour et de se diriger vers l'aéroport de Lyon-Saint-exupéry.

Comment s'est-il introduit sur les pistes de Saint-Exupéry ?

Le conducteur a forcé une barrière puis deux portes vitrées donnant accès à l'enceinte du Terminal 1 de l'aéroport, avant d'accéder aux pistes, sans faire de blessé, comme on peut le voir sur ces photos transmises à franceinfo par un internaute sur place.

Une barrière de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry forcée par un véhicule, le 10 septembre 2018. (MUMIN KAHRAMAN)

Les vitres brisées du terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon après l'intrusion d'un véhicule, lundi 10 septembre 2018. (MUMIN KAHRAMAN)

Comment s'est déroulée son interpellation ?

Le conducteur, pris en chasse par les forces de l'ordre, a continué sa course folle sur les pistes. Un voyageur a filmé intégralement la scène, surréaliste. On le voit traverser à toute vitesse un champ, sautant un talus, avant de prendre l'une des pistes de l'aéroport. Un véhicule de police parvient alors à le stopper. Mais le conducteur descend et s'enfuit en courant avant d'être finalement rattrapé par des forces de l'ordre convergeant en nombre, certains à pied, d'autres en voitures. Il a fini par être interpellé. Les policiers ont utilisé un Taser pour le maîtriser.

Que sait-on du conducteur et de ses motivations ?

L'individu a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie des transports aériens. Pour l'instant, ses motivations ne sont pas connues. Selon une source proche de l'enquête citée par France 3, il est sans antécédent judiciaire et inconnu au titre de la radicalisation mais serait atteint de troubles psychiatriques.

Pour l'heure, la préfecture comme le parquet de Lyon, qui a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire, ne privilégient aucune piste. Le parquet antiterroriste de Paris a été informé mais ne s'est pas saisi de l'affaire à ce stade.

Quand le trafic aérien va-t-il reprendre ?

Après avoir annoncé que le trafic serait interrompu jusqu'à nouvel ordre, puis jusqu'à 18 heures, la direction de l'aéroport indique sur Twitter qu'il reprend progressivement.