Vacances d'été : le Piémont, une terre riche en surprises à deux pas de la France

Nul besoin d'aller à l'autre bout du monde pour profiter des vacances. Mardi 9 juillet, France Télévisions vous propose une visite du Piémont. Cette région connue pour son vin au nord de l'Italie recèle de trésors culinaires et naturels.

Au cœur des Langhe, dans le Piémont (Italie), de magnifiques collines sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco pour leur beauté et la culture ancestrale de la vigne qui s'y perpétue. Ces terres viticoles ont séduit Dominik Weigand, un Allemand tombé amoureux de la région en venant faire les vendanges. "Le mode de vie ici est différent. En Allemagne, il y a plus de pression sur le travail, il faut conduire une grosse voiture et gagner beaucoup d'argent. Ici, on travaille beaucoup, mais le plus important, c'est de faire l'apéro avec les amis et de bien manger et bien boire", témoigne-t-il.

Un patrimoine riche

Aujourd'hui, Dominik est vigneron et possède un hectare dans le Piémont. Le terrain est incliné, calcaire et argileux. Ces caractéristiques ont permis au cépage le plus noble d'Italie de s'épanouir. Le Nebbiolo est une variété de raisin qui va donner naissance à vin rouge très prestigieux : le barolo. Il est surnommé le "roi des vins" pour son goût corsé et puissant. Et pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la campagne, des promenades à cheval sont organisées par Lisa et Lukas au centre équestre San Bravo.