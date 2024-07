Consommation : comment choisir ses haricots verts ?

Près de la moitié des haricots verts vendus sur le marché sont importés. Quels sont ceux à privilégier et selon quels critères ?

Faciles à cuisiner, les haricots verts sont des alliés, riches en fibres et en minéraux. En conserve, frais ou surgelés, ils coûtent entre 4 et 10 euros le kilo, mais leur provenance est difficile à connaître. Une consommatrice ne comprend pas pourquoi la France ne produit pas davantage de haricots. En effet, près de la moitié des haricots du marché sont importés. D'abord parce que les agriculteurs français ne peuvent pas répondre aux besoins des consommateurs hors saison.

Une production moins rentable

En raison du réchauffement climatique, le légume vert a besoin de plus en plus d'eau et l'activité est moins rentable. En 2020, un hectare rapportait 1 000 euros à Pascal Degrandi, un agriculteur, contre 800 en 2024. Avec les restrictions en matière de pesticides, sa production de haricots verts s'essouffle. Selon Elsa Abdoun, journaliste Que choisir, les dépassements des quantités maximales autorisées de résidus de pesticides sont fréquents sur les haricots verts importés, et inexistants sur ceux français. Pour sa santé et pour l'environnement, il vaut donc mieux privilégier le haricot français, voire bio.