Tourisme : les Hauts-de-Seine, premier département d'Île-de-France à profiter de l'engouement des Jeux olympiques

Quinze jours après le début des Jeux olympiques, les touristes ont répondu au rendez-vous dans toutes les villes qui accueillent des épreuves, en particulier en Île-de-France qui connaît une hausse de 20% de touristes par rapport à 2023 (entre le 29 juillet et le 3 août), a appris franceinfo auprès de l'Agence de l'attractivité régionale Choose Paris Region, ce vendredi. Le 2 août, quand le nageur Léon Marchand et le judoka Teddy Riner se battaient pour la médaille d'or, la fréquentation touristique a bondi de 50% comparé à la même date en 2023.

La répartition de la clientèle touristique, hors clientèle francilienne, est de 16% d’internationaux et 84% de Français. Les arrivées de visiteurs ont collé au calendrier olympique, avec un afflux massif de touristes dès le premier jour des JO, mercredi 24 juillet, avant la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu vendredi 26 juillet. Les offices de tourisme ont assisté à une accélération de 18% de nuitées supplémentaires pour les étrangers, plus 16% pour les Français.

L'attractivité touristique doit durer tout le mois d'août

En Île-de-France, tous les départements profitent de ces JO, selon Choose Paris Region. Sur la plus haute marche du podium, le département des Hauts-de-Seine avec sa piscine olympique à la Paris La Défense Arena connaît une hausse de +37,3% de touristes par rapport à 2023. Les Yvelines, grâce aux épreuves équestres à Versailles, connaissent une hausse de +35,1%. L'Essonne, qui a accueilli les épreuves de cyclisme sur route, décroche la médaille de bronze avec 28,9% de touristes en plus. On note aussi +19% de touristes pour la Seine-Saint-Denis qui propose des épreuves d'escalade au site d'escalade du Bourget, de plongeon au centre aquatique de Saint-Denis, ou d'athlétisme au Stade de France.

Les sites touristiques les plus visités pour ces JO sont : le Stade de France (183 000 visiteurs le 4 août), la Concorde (87 000 visiteurs le 5 août), le château de Versailles (83 000 visiteurs le 28 juillet) et le palais omnisports de Paris-Bercy (57 000 visiteurs le 28 juillet).

Cette attractivité touristique va durer tout le mois d'août, après la cérémonie de clôture des JO prévue dimanche. Dans les aéroports parisiens, on prévoit l'arrivée de 220 000 touristes étrangers, soit 8% de plus qu'en 2023. Les Chinois, notamment, seront 55% plus nombreux qu'en 2023. À noter, parmi les nationalités les plus présentes pour ces JO : +104% d’Irlandais, +66% de Chinois, +41% de Japonais, +27% d’Américains, +19% d’Allemands.