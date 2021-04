Tourisme : la Grèce mise sur une campagne vaccinale massive sur les îles isolées

Pour entrer en Grèce, désormais, il faudra seulement avoir en sa possession un test négatif ou une preuve de sa vaccination. Les résidents de l’Union européenne ne seront plus soumis à une période de quarantaine, a décidé l’État, lundi 19 avril. Pour booster le tourisme, le gouvernement grec mise sur une campagne vaccinale massive dans les îles isolées. C’est le cas de Fourni, qui se trouve à huit heures de bateau d’Athènes. Cette île enchanteresse échappe encore aux circuits du tourisme de masse.

Une île sans Covid

Les angoisses du Covid semblent avoir disparu du quotidien ici. Dimitri Karydis, le maire du seul village de l’île, reconnaît même que plus personne ne porte le masque, "à part ceux qui viennent d’ailleurs et c’est juste pour les apparences", selon lui. "Nous sommes une île sans Covid", estime-t-il. En effet, il y un mois, tous les majeurs ont été vaccinés. Au total, 700 habitants ont donc reçu leurs injections. Le boulanger se sent, pour sa part, bien plus serein depuis qu’il est vacciné.