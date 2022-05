Tourisme : à la découverte des plus belles cascades du monde

Jeudi 5 mai, la carte postale du 13 Heures de France 2 présente les plus belles cascades tout autour de la planète.

En Croatie, le parc national de Plitvice compte une centaine de cascades qui attirent un million de visiteurs par an. Les lacs du parc, d'un bleu clair, sont réservés aux scientifiques croates. Dans leurs fonds, se trouvent des couches de calcaire accumulées avec le temps. "Ce processus est un phénomène important ici. Ça s'appelle la formation de tuf ou de travertin", décrit Mariana Crnkovic, guide au parc national de Plitvice (Croatie). Le parc abrite l'une des dernières forêts primaires d'Europe qui contient près de 300 espèces sauvages.

Les cascades du Hérisson dans le Jura

En Chine, la cascade Hukou se situe sur le fleuve Jaune. "Cette chute est tellement belle, elle a différents visages selon les saisons, les heures de la journée. Ce n'est jamais la même", confie un photographe. Plus de 4 000 personnes viennent l'admirer chaque jour. Enfin, dans le Jura, les cascades du Hérisson sont contemplées par 400 000 visiteurs par an. L'une d'entre elles est même plus haute que les chutes du Niagara.