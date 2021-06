Croatie : à la découverte des lacs et cascades du parc de Plitvice

Dans son feuilleton de la semaine, le 13 Heures vous fait découvrir des cascades de rêve. Mardi 29 juin, direction le parc naturel de Plitvice, en Croatie, connu pour sa chaîne de 16 lacs et ses plus de 90 cascades.

Un million de visiteurs arpentent le parc naturel de Plitvice, en Croatie, chaque année. Ils s'émerveillent devant ses multiples lacs et cascades, qui offrent autant de nuances différentes de bleu. La couleur bleu turquoise est due à un phénomène appelé la formation du travertin. "C'est pour cela que l'on trouve des bleus et des verts si beaux, à cause de la très grande concentration de calcium et de magnésium qui se fixe dans l'eau", explique une guide du parc. Seuls les scientifiques croates ont le droit de plonger dans l'eau.



Des lacs de 12 000 ans

Les microcristaux se fixent sur ce qui demeure longtemps dans l'eau, comme une barque ou un tronc d'arbre, et reflètent différemment la lumière du soleil. "C'est un endroit fabuleux, extraordinaire, il y a des tas de paysages différents, des forêts luxuriantes, des cascades, des lacs", se réjouit une touriste française. Ces lacs auraient 12 000 ans selon les scientifiques.