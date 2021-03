Tourisme : à la découverte de Venise, à travers l’écran

Alors que la ville de Venise (Italie) est fermée aux visiteurs à cause de l'épidémie, les guides touristiques et la ville tente de se réinventer. Objectif : continuer à attirer les touristes, même à distance.

Emprunter les canaux de Venise (Italie) dans une gondole privatisée, c’est en ce moment possible, depuis votre canapé ! C’est la proposition d’un guide touristique de la "Sérénissime". Sur son site internet, on peut même choisir quel parcours emprunter. À travers l’écran, il livre ses impressions sur les lieux visités. Luisella Romeo, guide touristique depuis plus de 20 ans, a, elle aussi, dû réinventer ses visites. Elle parcourt la ville à pied et filme un itinéraire, là-aussi choisi par un visiteur situé à distance.

Un emploi sur deux lié au tourisme

Interdite aux visiteurs, la ville de Venise tente de rester "vivante", dans l’imaginaire des spectateurs, sur internet. "On a décidé de donner quand même des moments un peu fantasmagoriques pour redonner l’espoir de recommencer l’année prochaine", explique Prince Maurizio, artiste et maître de cérémonie. La ville fête ce soir ses 1600 ans. La fête sera virtuelle, avec d’importants enjeux pour les mois et années à venir. À Venise, un emploi sur deux dépend directement des visiteurs.