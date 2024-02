Tour Eiffel : les six jours de fermeture vont "dépasser le million d'euros de perte de billetterie", prévient le président de la société d'exploitation

Les six jours de fermeture de la tour Eiffel vont "dépasser le million d'euros de perte de billetterie", affirme dimanche sur franceinfo Jean-François Martins, président de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE). La Sete estime que 100 000 entrées ont été perdues au total. Les personnes qui avaient réservé un billet pour visiter le monument se verront proposer la réservation d'un nouveau créneau ou le remboursement de leur entrée, assure-t-il.

Les inquiétudes des salariés concernant le délabrement du monument parisien sont "objectivement un procès assez fallacieux" selon Jean-François Martins, pour qui ils sont "les premiers à voir que depuis plus de cinq ans, la tour est en chantier comme elle ne l'a jamais été, ce qui est sans doute aussi une des raisons de leur mal-être". Il rappelle qu'entre 2017 et 2030, 380 millions d'euros ont été investis pour les travaux, "soit deux fois et demi plus que sur la période comparable précédente. On a refait intégralement un ascenseur, on est en pleine campagne de peinture, on va travailler sur le scintillement, on a fait des accès PMR [personnes à mobilité réduite]."

Au sujet de la campagne de peinture qui a pris du retard, qui a commencé en 2019 et doit se terminer d'ici deux ans, Jean-François Martins avance qu'"elle était plus ambitieuse que les campagnes précédentes". Il a été décidé cette fois de "gratter, piquer et d'aspirer les écailles sur 30% du monument". Pour la première fois de son histoire, la tour Eiffel a aussi été décapée sur toute la partie qui fait face au Champ-de-Mars.

Le prix des billets va augmenter de 20%

Selon lui, la mairie, actionnaire quasi-exclusif de la SETE, n'est pas trop gourmande, contrairement à ce que dénoncent les syndicats : "Si la Ville nous demandait une trop grande redevance, alors la tour serait déficitaire, et si la tour est déficitaire, c'est la Ville qui doit renflouer", avance-t-il.

Jean-François Martins annonce également une hausse de 20% des tarifs pour l'été 2024, en répercussion d'une hausse du coût des travaux de 120 millions d'euros. "Il était hors de question de ne pas faire les travaux qu'on a besoin de faire à la tour", ou de faire peser cette charge "sur les impôts des Parisiens ou sur la masse salariale", conclut-il.