Reportage "Un parking, c'est pas un camping" : face à l'afflux de camping-cars à Saint-Malo, la mairie interdit le stationnement nocturne en bord de mer

Depuis le 1er juillet, le stationnement est interdit durant la nuit sur le parking du Davier à Saint-Malo. La mairie entend lutter contre les désagréments provoqués par la présence des camping-cars.

"On a une vue magnifique", se félicite Patrick, installé avec son camping-car sur le parking du Davier de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Comme 1,4 million de Français, d'après les chiffres de la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes, il sillonne les routes avec son véhicule pour les vacances d'été.

>>> Dans la peau de l'été. Ce qu'il faut savoir sur les camping-cars

Le parking est situé à quelques mètres seulement des deux plus belles plages de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, avec 25 places gratuites réservées aux camping-cars. Mais Patrick ne pourra pas rester sur place très longtemps : le maire a décidé d'y interdire le stationnement pendant la nuit. "Je ne vois pas pourquoi ça gêne certains, se désole le camping-cariste, de toute façon c'est un quartier bobo, il y a des associations soi-disant écologistes qui ne voulaient pas être dérangées surtout".

Bruit, déversement d'eaux usées parmi les incivilités dénoncées

L'association s'appelle De Rothéneuf à Rochebonne, demain et s'oppose depuis des mois au stationnement, même temporaire, des camping-cars. "Stationner oui, camper non", martèle son président Jacques Macé, pour qui "ce n’est pas une guerre, on veut simplement qu'ils respectent les réglementations". Des riverains, comme André, ont en effet constaté de nombreuses incivilités l'été dernier. "Il y a du bruit, ils vident leurs eaux usées dans le terrain derrière les maisons et ils font leurs besoins dans le terrain vague à côté", détaille-t-il.

Face à cette situation, la mairie a pris un arrêté municipal qui interdit l'accès à ce parking de 23 heures à 6 heures. Pour Guillaume Plérin, adjoint au maire en charge de la vie urbaine, "compte tenu de la nouvelle mesure entrée en vigueur le 1er juillet, nous avons préservé une première période d'informations. Nous considérons à présent que l'information a été donnée. Par conséquent, la police municipale a reçu instruction de constater les infractions et de dresser des procès-verbaux".

Une trentaine de véhicules verbalisés

Une trentaine de véhicules a déjà été verbalisée. Pour éviter cette amende de 35 euros, mieux vaut passer la nuit dans l'immense parking de 920 places à côté de l'hippodrome, une zone beaucoup moins jolie, et qui donne le sentiment à Bernard, lui aussi camping-cariste, d'être "repoussé, d'être un peu à la périphérie des villes. Il y a pire que ça, là on a la navette. À La Rochelle vous êtes à l'autre bout du monde... et sans navette".

Toute la difficulté pour ces villes de bord de mer réside dans l'accueil des camping-cars, tout en préservant la tranquillité des riverains qui répètent qu’"un parking, c'est pas un camping !".