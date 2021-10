Picardie : la Baie de Somme, terre de tranquillité

Les bancs de sable et la végétation ne font qu'un dans la Baie de Somme, située en Picardie. Un paysage sublime pour les touristes, de passage dans la région, qui s'y aventurent malgré la boue et la vase. Le paysage reste tout de même splendide pour les passants. "On habite dans une grande ville, on a besoin d'air et d'espace. La baie de Somme, c'est un endroit parfait pour ça", explique une femme. D'autres touristes peuvent également découvrir la région avec les bateaux ou les trains.

L'installation dans une baie reposée

Pour Bertrand, un Parisien d'origine, ces paysages l'ont émerveillé durant des années. À tel point qu'il a décidé de quitter la capitale et de venir s'installer dans la Baie de la Somme. Il est désormais directeur d'un hôtel mythique de la région. Un véritable bonheur pour l'amoureux de la région. "Un véritable bonheur, je fais un métier que j'aime, j'ai une région que j'aime, j'ai une maison que j'aime. Je ne vais pas bouger d'ici, c'est hors de question", explique-t-il aux journalistes de France Télévisions.