Mariages : aux Maldives, des unions symboliques dans un cadre paradisiaque

Au cœur de l’océan Indien, les Maldives ressemblent à un petit coin de paradis : plus de 200 000 iles, des eaux turquoise et un décor à couper le souffle. Chaque année, plusieurs milliers de couples viennent ancrer leur amour aux Maldives. Sur l’ile Constance Moofushi, dans l’un des plus beaux hôtels de l’archipel, le personnel est chargé de préparer un décor onirique pour une cérémonie de déclaration d’amour. "Chaque décor est complètement différent, unique pour chaque couple, explique un employé. On a utilisé des feuilles de palmier pour faire les arches, et des plantes de l’ile." L’établissement organise ce genre d’évènement trois fois par mois en moyenne. Pour 1 500 euros, un photographe et un musicien sont également prévus pour Hugo et Sandra, un couple de Français.

Un album de vacances exotique

À Dhigurah, 650 habitants, un autre couple a décidé de s’unir pour la vie. Le décor est plus sauvage et les plages désertes. Les unions aux Maldives sont symboliques, et n’ont aucune valeur légale, mais Oxana, une hôtesse de l’air russe, rêvait d’y célébrer son amour avec son conjoint, après son mariage officiel en Russie. Sous le soleil et au milieu de l’océan, les mariés échangent à nouveau vœux et alliances. Un photographe est venu spécialement de Russie, afin de leur offrir un album de mariage sur une ile paradisiaque. "Ici, ils viennent faire de jolies images, de belles vidéos dans un cadre magnifique", explique ce dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT