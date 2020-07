L’Amazone : L’un des plus grands écosystèmes de la planète

Les eaux sombre du fleuve Amazone prennent naissance dans les Andes péruvienne. Un fleuve de plus de 7000 kilomètres, dont la plus grande partie est au Brésil. Le long de ses rives vivent les gardiens du fleuve. Une flore et une faune qui regorgent de vie. Plus de 4000 espèces évoluent au rythme de ses cours. Cette guide mène les touristes à la rencontre du dauphin rose de l'Amazone ou boto, un dauphin vivant exclusivement en eau douce. Son corps est gris et rosâtre sur le ventre. Son museau est pointu ce qui fait qu'il ressemble à un bec. Il est le plus grand dauphin d'eau douce. "Lui il s’appelle Harpon car il est venu avec un harpon planté dans sa chaire" explique la femme. Il n’en reste que 30 000 à peine. "Nous, nous ne voulons pas proposer d’activité avec eux, comme nager avec ou les toucher car ils seront habitués à l’homme et plus facilement capturés".

L’un des plus beaux fleuves au monde

Chaque année près de 2,5 millions de personnes prennent la route du fleuve Amazone. Les embarcations de transport de voyageurs rencontrent des bateaux de croisières. Le bateau "Amazone Dream" est un musée flottant construit par un entrepreneur français tombé amoureux de l’Amazonie il y a plus de 20 ans. En fin de journée, de nouveaux passagers arrive à bord. Ils ont réservé tout le bateau. Leur croisière est partie sur l’un des plus beaux fleuves du monde.

