Feuilleton : grandiose Amazone (1/5)

Les eaux sombres de l'Amazone prennent naissance au Pérou. Le long de ces rives vivent les gardiens du fleuve, 300 000 natifs surnommés "les peuples de l'eau". Dans un village à 4 heures de bateau de la ville la plus proche, il sont 25 indigènes à vivre des richesses de l'Amazone et de sa forêt. Dans les environs, il n'y a ni routes ni téléphones, l'eau et leur unique moyen de transport. "Le fleuve c'est toute notre vie, on en boit l'eau, on y pêche, on y chasse, ça fait partie de notre culture", raconte Sergio, un membre de la communauté.

Caoutchouc et soja

Durant la chasse, les hommes vont marcher plus de 7 heures pour trouver du gibier. Tandis que d'autres vont extraire de la sève d'hévéa, appelé aussi arbre à caoutchouc. Mais aujourd'hui, les rives du fleuve Amazone sont exploitées à des fins plus rentables : l'industrie du soja.

