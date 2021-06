Euro 2021 : avant le match, pause dans les bains thermaux de Budapest pour les supporters français

Dans les sources thermales de Budapest, en Hongrie, il flotte comme un petit air de lâcher-prise. Une eau à 27 degrés, et un rythme lent, très lent ; de quoi faire baisser la température des supporters français entre deux matchs de l'Euro 2021. Tous les supporters français arborent un sésame : un bracelet orange pour pouvoir assister au match de l'Euro, après avoit dû fournir un test PCR ou une attestation de vaccination contre le Covid-19 afin de fouler le sol hongrois.

Profiter des bains sans touristes

Les Hongrois dictent le tempo. Une bière, des échecs, et une seule stratégie : goûter au maximum au calme des bains, imposé par le Covid-19. Les touristes étrangers ne sont pas encore de retour. Aux bains, la tradition veut que l'on s'apaise. "Ça exerce une influence non seulement à travers la peau, mais sur le cerveau et sur notre âme aussi (...), on peut renaître", explique Sziblia Czinege, directrice commerciale des bains thermaux.