Couchers de soleil : à Ibiza, des touristes cassent leur tirelire

Certains sont prêts à casser leur tirelire pour admirer le coucher de soleil. Reportage à Ibiza en Espagne.

Pas besoin de filtre : des nuances d’orange et de bleu à l’infini se dévoilent dans le ciel d’Ibiza en Espagne. Le coucher de soleil, sur cette île, est un incontournable. C’est l’un des plus photographiés au monde et l’un des plus populaires sur les réseaux sociaux. Sur l’île de la fête, à certains endroits, il a un prix. Sur certaines terrasses, il faut payer 50 euros minimum par personne. Dans l’une des institutions d’Ibiza, pour être en première ligne, les touristes doivent dépenser 80 euros minimum de tapas par personne.

Un effort financier

Pour être en deuxième et troisième rangées, c’est cinquante euros chacun. Musique lounge et soleil garanti, la recette du cocktail est parfaite. Des touristes sont prêts à faire l’effort financier pour s’offrir un petit coin de la carte postale. Selon elles, la nourriture est bonne, le vin aussi, et le coucher du soleil est unique.