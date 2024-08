Biodiversité : le requin du Groënland, un animal à la longévité impressionnante

Des scientifiques cherchent depuis des années déjà à expliquer la mystérieuse longévité du requin du Groënland. Dans les eaux glacées, il peut vivre plusieurs siècles.

Le requin du Groënland traverse lentement l'océan et le temps. Sa longévité équivaut à "à peu près 392 ans, plus ou moins 120 ans, pour un spécimen de 5 m", précise Samuel Iglésias, chercheur au muséum national d'Histoire naturelle. Dans les eaux glacées, la température de son corps peut descendre à 1,8 °C, ralentissant son métabolisme. Sa fréquence cardiaque oscille entre 4 et 6 battements par minute. Il serait aussi doté d'un cœur qui ne vieillit presque pas.

Des animaux qui vieillissent longtemps

L'esturgeon peut vieillir 125 ans, le homard 140, la palourde plus de cinq siècles, et la tortue des Seychelles peut fêter ses 200 ans. Dans son enclos au zoo, Maurice en est encore loin avec ses 40 ans. "Différents mécanismes vont permettre de protéger l'ADN, de le réparer, et en cas de dommage des cellules de vite éliminer ces cellules et de ne pas les laisser évoluer vers des cellules cancéreuses", explique Thomas Charpentier, vétérinaire du zoo de La Palmyre (Charente-Maritime).