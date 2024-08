Guerre entre Israël et le Hamas : retour sur des décennies de tensions entre l'État hébreu et l'Iran

Des négociations en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas ont débuté jeudi 15 août à Doha. L'Iran multiplie les menaces de riposte contre l'État hébreu. À quand remontent les tensions ?

Les attaques ciblées comme l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, ancien chef politique du Hamas, à Téhéran, font craindre l'escalade entre l'Iran et l'État hébreu. La rivalité entre les deux pays date de la révolution islamique en Iran en 1979. "Quand il est arrivé au pouvoir, l'ayatollah Khomeini a fait de la haine d'Israël une mode d'État", explique Menahem Merhavy, professeur au Truman Institute.

Des alliances des deux côtés

L'axe pro-iranien comprend la Syrie de Bachar al Assad, le Hezbollah au Liban, le djihad islamique et le Hamas à Gaza, les milices pro-iraniennes en Irak, et les rebelles chiites houthis au Yémen. Face à cette menace, Israël affiche sa supériorité militaire sur l'Iran, notamment grâce au soutien quasiment indéfectible des États-Unis. L'État hébreu améliore aussi ses relations avec les pays arabes de la région : l'Égypte, la Jordanie, puis le Soudan, le Maroc, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Cela n'empêche pas l'Iran de lancer des attaques sans précédents sur Israël. Le 13 avril dernier, 300 missiles et drones avaient été interceptés à temps par Israël et ses alliés. Malgré les fortes tensions, l'escalade est maîtrisée jusqu'à présent