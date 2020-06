#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Tant qu’on ne sait pas stocker l’électricité de façon industrielle, si on se passe du nucléaire comme en Allemagne, qui construit des éoliennes, des panneaux solaires, on aura comme en Allemagne une centaine de centrales à charbon ou de gaz, qui sont plus polluants que le nucléaire", explique Christophe Ramaux, membre des Economistes atterrés.

"Il faut sortir du dogmatisme. Le nucléaire, pour le climat, c’est mieux que les énergies fossiles, même si c’est controversé", assure-t-il.

"On peut concilier ambition écologique et sauvetage de l’économie. Le plan de relance européen comprend des mesures écologiques. Il faut privilégier l’investissement sur le court terme et éviter les sanctions ou les nouvelles impositions à court terme pour ne pas freiner la relance", estime Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Echos.

La décroissance fait baisser le niveau de vie

"Je ne suis pas d’accord pour faire de la décroissance. Si vous baissez le PIB, vous baissez le niveau de vie. L’enjeu ce n’est pas la décroissance, c’est de concilier l’économique et le social en faisant des croix sur certaines productions industrielles et développer l’éducation ou la santé", insiste Christophe Ramaux.

"Si on veut réussir la transition énergétique, il faut taxer les énergies fossiles qui sont peu chers. La taxe carbone est un bon outil pour inciter, mais il faut le faire aux frontières de l’UE et progressivement", argumente Etienne Lefebvre.

