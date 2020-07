Plan de relance européen : un sommet des 27 dirigeants européens décisif

Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis vendredi 17 juillet à Bruxelles, en Belgique. C'est le premier sommet en présentiel depuis le mois de février. Ces retrouvailles suffiront-elles aux leaders européens pour s'entendre sur le plan de relance de 750 milliards d'euros crucial pour l'économie européenne ? "Crucial et assez révolutionnaire car il prévoit un emprunt contracté à 27 et ça c'est totallement inédit", souligne le journaliste Valéry Lerouge, en direct de Bruxelles.

Deux camps s'opposent

Ce plan de relance européen repose sur un tiers sur des prêts accordés aux pays, et qu'ils devraient rembourser, et sur deux tiers sur des subventions directes aux régions ou secteurs les plus sinistrés. "Encore faut-il que les 27 pays soient d'accord. Depuis ce matin 10h, ils discutent des modalités du calendrier de remboursement ou des contreparties. Deux camps s'opposent : d'un côté les États qui se sont autoproclamés 'frugaux', les tenant de la rigueur budgétaire. Ce sont les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche qui veulent plus de prêts et moins de subventions. Ils exigent des États bénéficiaires des réformes structurelles dans leurs pays. Hors de question pour l'Italie et l'Espagne qui y voient une forme de mise sous tutelle. L'Allemagne et la France tentent de joueur les juges de paix", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT