DIRECT. Covid-19 : un sommet des 27 décisif pour le plan de relance européen

Ce qu'il faut savoir

C'est un rendez-vous capital et incertain. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent en sommet à Bruxelles (Belgique), vendredi 17 juillet, pour discuter de la relance économique du continent confronté à la crise sanitaire. Les négociations s'annoncent difficiles entre les 27 car le plan de 750 milliards d'euros ne fait pas l'unanimité.

Un plan XXL pour sauver l'emploi. Sur la table des négociations, un plan de relance de 750 milliards d'euros, composé de 250 milliards de prêts, et surtout de subventions à hauteur de 500 milliards, qui n'auront pas à être remboursées par les Etats bénéficiaires. Le montant global de l'enveloppe n'est pas sujet à débat.

En revanche, deux visions s'affrontent sur les contreparties. Il y a d’une part les états dits "frugaux" – les Pays-Bas en tête, la Suède, le Danemark, l’Autriche –, qui souhaitent des contreparties et des réformes de la part des états bénéficiaires. Et il y a une autre partie de l’Europe, emmenée par la France et l’Allemagne, qui souhaite un plan moins contraignant, plus rapide et efficace.

"Un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe." Face à la presse, Emmanuel Macron a requis "beaucoup plus de solidarité et d'ambition" et a évoqué des "prochaines heures décisives". La chancelière allemande, Angela Merkel, s'attend à des négociations "très, très difficiles".