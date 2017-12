SFR : une motion de défiance votée contre la direction de l'opérateur

"Y a-t-il encore un pilote dans l'avion?" Le comité central d'entreprise (CCE) de SFR a adopté une motion de défiance à l'encontre de la direction de l'opérateur télécoms, en pleine réorganisation, rapportent Les Echos dimanche 3 décembre.

"Vous êtes nommé en qualité de PDG de SFR Group dans un contexte particulièrement délétère, s'agissant tant des salariés que de la ligne managériale", souligne le CCE dans un texte daté du 29 novembre et adressé au nouveau PDG de SFR Group, Alain Weill. "Le plan de départs volontaires ouvert dans le cadre de l'accord NewDeal a révélé (...) un véritable mal-être chez les salariés et causé une hémorragie de départs", et "des réorganisations d'ampleur ont lieu en interne sans aucune consultation préalable des instances", poursuit le CCE.

Les syndicats se disent "particulièrement dubitatifs quant à l'usage de cette arme à un coup que constitue cet énième changement de gouvernance". Patrick Drahi, fondateur du groupe de médias et télécoms Altice, dont SFR Group est une filiale, "doit comprendre qu'on ne gère pas un groupe de dizaines de milliers de salariés comme une PME de 2 000 salariés!", ajoutent-ils.

"Remettre à flot le paquebot SFR"

"Le délicat exercice du management de compétences de haut niveau en univers complexe ne saurait en aucun cas être confondu avec l'exécution aveugle de décisions brutales, imposées par un chef de chantier autoritaire, aussi talentueux soit-il par ailleurs", souligne la motion.

En pleine dégringolade boursière et sur fond d'inquiétudes croissantes sur sa dette, Altice a récemment annoncé le retour aux commandes de son fondateur et principal actionnaire Patrick Drahi, en tant que président du conseil d'administration. Alain Weill, jusqu'alors directeur général de SFR Medias (BFMTV, RMC, L'Express...), a été nommé PDG de SFR Group et un autre compagnon de route historique de Patrick Drahi, Armando Pereira, est chargé de piloter l'ensemble de l'activité télécoms du groupe.

"Les élus sont attentifs quant aux mesures que vous entendez prendre et la stratégie adoptée pour remettre à flot le paquebot SFR", écrivent encore les membres du CCE. Il apparaît "indispensable que des investissements sérieux aient lieu sur le service aux clients, l'amélioration du réseau et la prospection commerciale", estiment-ils.