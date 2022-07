Vidéo "Marche contre la vie chère": Philippe Martinez (CGT) rappelle à Jean-Luc Mélenchon que "les mobilisations sociales sont du ressort des organisations syndicales"

"Les mobilisations sociales sont du ressort des organisations syndicales" a rappelé, lundi 11 juillet sur franceinfo, Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT, a adressé ce message à Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise qui souhaite organiser à la rentrée "une grande marche contre la vie chère". Une initiative sociale qui pourrait "donner en quelque sorte le 'la' de la rentrée", a indiqué le chef de file insoumis.

Mais Philippe Martinez n’entend pas que l'on marche sur ses plates-bandes de la contestation sociale : "Les mobilisations sociales, me semble-t-il, sont du ressort des organisations syndicales. Ça fait très longtemps que c'est comme ça et que des formations politiques soutiennent les mobilisations sociales, il y en a besoin, mais il ne faut pas mélanger les genres", a-t-il rétorqué.

Une grève interprofessionnelle le 29 septembre

Le leader de la CGT prend rendez-vous pour la rentrée, en appelant à une journée interprofessionnelle de grève le 29 septembre, alors qu’une nouvelle réunion intersyndicale a lieu ce lundi. "Il est possible que d'autres organisations, sous une forme ou sous une autre, rejoignent cette idée de besoin de se mobiliser", a-t-il indiqué.

Grève le 29/09 ➡️ "On a attendu le discours de politique générale au cas où”, pour Philippe Martinez. “Les mobilisations sociales sont du ressort des organisations syndicales. Pas de mélange des genres”, répond-il à la marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon. pic.twitter.com/JaNaOhshnS — franceinfo (@franceinfo) July 11, 2022

La première réunion intersyndicale a eu lieu avant le discours de la Première ministre, Elisabeth Borne. "On a attendu le discours de politique générale au cas où", mais "le fait qu’elle annonce, fidèle à ce que dit le président de la République, qu'il faut travailler plus longtemps, j’espère que ça va en énerver plus d’un", a déclaré Philippe Martinez. Cela semble être le cas, puisque le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a mis en garde, jeudi 7 juillet, le gouvernement sur un risque de "chaos social" si le gouvernement annonçait à la rentrée le report de l'âge légal du départ à la retraite. "Si Laurent Berger le dit, je m'en félicite", s'est amusé le patron de la CGT.

Laurent Berger parle d’un “chaos social” si l’âge de la retraite est reporté ➡️ “Si Laurent Berger [de la CFDT] le dit, je m’en félicite”, sourit Philippe Martinez. “La concertation, ça ne veut rien dire. Si c’est pour rallonger l’âge de la retraite, nous n’irons pas discuter” pic.twitter.com/T18AXZTtXZ — franceinfo (@franceinfo) July 11, 2022

La seule façon d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, "c'est d'augmenter les salaires", a estimé, sur franceinfo, Philippe Martinez. Il faut également revoir "tout ce qui concerne les taxes autour de l'énergie".