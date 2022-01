Réunion entre Jean-Michel Blanquer et les syndicats enseignants : "Des engagements ont été pris et on jugera dans les prochains jours", réagit le SNES-FSU

"On a noté un changement de ton dans la façon de s'adresser à nous", a réagi jeudi soir sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, après la réunion entre les syndicats enseignants et le gouvernement.

"Des engagements ont été pris et on jugera dans les prochains jours", a déclaré jeudi 13 janvier sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU (Syndicat national des enseignants du second degré), après la journée de grève à l'Éducation nationale et la réunion entre Jean Castex et les syndicats. "Même si la réunion a duré longtemps, ce n'est pas en trois heures qu'on restaure une confiance ainsi abîmée. Il y a quelques signaux mais il nous faudra plus", a-t-elle ajouté.

franceinfo : Êtes-vous satisfaite de cette réunion ?

Sophie Vénétitay : On a senti le souci de nous expliquer un certain nombre de choses. Olivier Véran a pris le temps de justifier d'un point de vue sanitaire et médical certaines décisions qui avaient été prises ces dernières semaines. , une volonté d'expliquer un certain nombre de choses, d'aller dans le détail, de prendre le temps de l'explication. Quelques engagements ont été pris sur la méthode qui a été décriée puisqu'elle consistait à communiquer des décisions au dernier moment, à ne pas toujours nous consulter. Des engagements ont été pris et on jugera dans les prochains jours.

Le ministre a évoqué des réunions bimensuelles avec les syndicats, des masques FFP2, des capteurs de CO2 et aussi le recrutement de 3 300 contractuels et de surveillants. Qu'en pensez-vous ?

L'annonce de recrutement de surveillants est une bonne chose puisqu'on sait que les vies scolaires ont été particulièrement mises sous tension les derniers jours. C'étaient les surveillants dans les collèges et les lycées qui étaient chargés de faire la gestion des élèves absents et du contact tracing. Pour les contractuels, la question va être de savoir s'ils vont bien vouloir venir. Sur des éléments assez concrets comme les masques c'est vrai qu'il y a des ouvertures mais c'est certainement à mettre au crédit de la forte mobilisation du jour qui a obligé le gouvernement à nous recevoir dès ce soir.

Des assouplissements de certains examens ont été évoqués, ainsi qu'un éventuel report de certaines épreuves du baccalauréat. Est-ce une bonne chose ?

C'est une demande très forte de reporter ces épreuves du baccalauréat du mois de mars au mois de juin. On voit très bien que nos classes se vident au gré des résultats des tests positifs et des cas contacts. En ce moment on fait cours à des morceaux de classe et non à des classes entières. Cela ne permet pas de bien progresser dans les apprentissages. Donc cela fait partie de nos demandes très fortes. Le ministre a esquissé une ouverture en disant qu'on allait discuter pour voir s'il était possible de reporter ces épreuves. Donc là aussi c'est un engagement, un signe d'ouverture, mais il faut qu'il se concrétise et que la décision soit prise rapidement.

Un climat de confiance a-t-il été restauré ?

Restauré c'est un grand mot parce qu'on sort d'une période de 20 mois de crise sanitaire où la confiance a été bien abîmée à coups d'ordres et de contre-ordres. Même si la réunion a duré longtemps, ce n'est pas en trois heures qu'on restaure une confiance ainsi abîmée. Il y a quelques signaux mais il nous faudra plus. Il faudra que les engagements pris ce soir soient tenus parce qu'on a été habitués à de grandes discussions sans lendemain. Il faudra que les discussions qui ont été annoncées aient lieu et surtout il faudra que sur la communication il y ait de réels changements. Bref, il faudra montrer que les enseignants ne sont pas méprisés par ce ministère et là-dessus tout reste à faire.