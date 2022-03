Pouvoir d'achat : "Plus que des chèques occasionnels", les Français ont besoin "d'une vraie politique salariale", estime le secrétaire général de la CGT

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, estime ce mardi matin sur franceinfo que "plus que des chèques occasionnels", les Français ont besoin "d'une vraie politique salariale", après l'annonce par Emmanuel Macron d'aides pour le pouvoir d'achat en cas de réélection. Le président-candidat a notamment indiqué, pour son premier déplacement de campagne à Poissy lundi soir, vouloir améliorer les aides sur les prix des carburants. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez doit être reçu avec d'autres représentants syndicaux par le Premier ministre pour une présentation du "plan de résilience économique et sociale" élaboré par le carburant.

franceinfo : Emmanuel Macron annonce un geste à venir pour les automobilistes. Que demandez-vous ?

Philippe Martinez : Cela doit concerner tout le monde. Tout le monde utilise sa voiture, plus ou moins, notamment dans les zones les plus rurales, C'est une aide qui doit s'appliquer à tous ceux qui en ont besoin. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat en ce moment. Nous allons demander une baisse des taxes, car les produits pétroliers sont très taxés. Et la question des salaires reste d'actualité. Il y a beaucoup de mobilisation dans tout le pays, dans les entreprises, sur l'augmentation des salaires. De ce point de vue-là, le gouvernement peut faire plus qu'un geste au niveau de l'augmentation du Smic.

Emmanuel Macron annonce qu'il souhaite prolonger, s'il est réélu, le gel du prix gaz jusqu'à la fin de l'année : vous le saluez ?

Il faut évidemment des mesures qui permettent de ne pas augmenter les prix. Mais il y a aussi le prix de l'électricité. Et on voit bien que ce qu'a fait le gouvernement en favorisant les entreprises privées au détriment d'EDF n'est pas un geste qui correspond aux besoins. Il faut une maîtrise de l'ensemble des énergies, notamment celle sur laquelle on a le plus de poids, c'est-à-dire l'électricité, grâce à EDF. Le gouvernement a l'habitude de dire qu'on est champion du monde en matière d'aide aux Français.

Moi, je regarde la réalité. La pauvreté a augmenté dans notre pays, évidemment suite à la pandémie, donc il y a besoin, plus que des chèques occasionnels, d'une vraie politique salariale. Le gouvernement pourrait donner l'exemple vis-à-vis des fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis maintenant plus de dix ans.

Emmanuel Macron dit vouloir supprimer la redevance audiovisuelle s'il est réélu : c'est un geste pour le pouvoir d'achat ou une attaque contre l'audiovisuel public pour vous ?

C'est plutôt une attaque contre l'audiovisuel public. Il faut que l'audiovisuel public reste propriété des Français, grâce à la redevance qu'ils payent. Le président Macron veut supprimer les impôts, mais on sait bien que l'impôt, c'est une marque de solidarité entre les habitants de ce pays. Ça permet d'avoir un audiovisuel public. Ça permet aussi de d'avoir une égalité sur le territoire. C'est trop facile de dire on va supprimer les impôts. Ce qu'il faut, c'est une justice fiscale, plus d'égalité devant l'impôt, et vous savez que plus on est riche, moins on paye d'impôts.