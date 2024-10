Retraites complémentaires Agirc-Arrco : une revalorisation de 1,6% en novembre

Les retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco seront revalorisées de 1,6% en novembre. Quatre retraités sur cinq sont concernés par cette hausse, qui est légèrement en dessous de l'inflation, prévue à 1,8% en 2024.

Une retraitée touche une petite retraite de 1 000 euros. En novembre, sa complémentaire de 400 euros sera revalorisée de 1,6%, soit un peu plus de six euros. Quatre retraités sur cinq sont concernés par cette augmentation. Pour une complémentaire de 550 euros par mois, elle représentera près de neuf euros.

Un régime complémentaire à l'équilibre

Cette augmentation de 1,6% est légèrement en dessous de l'inflation, prévue à 1,8% en 2024. Mais cela aurait pu être moins, selon Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne : "Ils pouvaient faire moins, compte tenu des accords qui avaient été passés les années précédentes. Ils pouvaient faire un peu plus, et donc, ils ont décidé de couper la poire en deux en prenant 1,6%." Cette augmentation est possible car le régime complémentaire de l'Agirc-Arrco est à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas des retraites de base, qui ne devraient pas être revalorisées avant juillet 2025.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.