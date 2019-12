VIDEO. Réforme des retraites : la CGT "ira" à la réunion avec Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn lundi après-midi

La CGT "ira" lundi 9 décembre après-midi à la réunion avec le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye et la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, a déclaré le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur franceinfo. "Il y a eu des concertations, c'est nous qui avons fixé l'ordre du jour : on a parlé exonérations, on a parlé des femmes, des jeunes, de la pénibilité... On va voir cet après-midi si M. Delevoye nous a non seulement écoutés, mais entendus."

>> Cinquième journée de grève contre la réforme des retraites, suivez notre direct

Philippe Martinez conteste l'idée selon laquelle la CGT pratiquerait la politique de la chaise vide. "Il y a quelques ministres qui défilent pour dire que la CGT ne participe à rien et ne veut pas discuter. Ils doivent regarder la mauvaise chaise pour dire que la CGT pratique la politique de la chaise vide !"

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit massivement lundi dans les transports publics en France, en particulier en Île-de-France.