DIRECT. Grève du 9 décembre : 300 km de bouchon en Ile-de-France à 6h30, contre 50 en moyenne habituellement

: On compte déjà 280 kilomètres cumulés de bouchon en Île-de-France ce matin et la tendance est à la hausse. Une situation "exceptionnelle" compte tenu des valeurs habituelles sur cette tranche horaire.





Il est six heures et voici les actualités de ce début de matinée :



• La SNCF prévoit d'assurer "entre 15% à 20%" de son trafic habituel aujourd'hui, soit un TGV et un Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) sur cinq, trois liaisons TER sur dix (essentiellement assurées par bus), un train Intercités sur cinq et un trafic international "très perturbé".



En compagnie de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye présentera aujourd'hui aux partenaires sociaux les conclusions de sa longue concertation avec les partenaires sociaux.



• "La République c'est moi !": les images de la perquisition agitée au siège de la France insoumise en octobre 2018 avaient été diffusées en boucle. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches, poursuivis notamment pour rébellion et provocation, seront fixés lundi sur leur sort.





• En Nouvelle-Zélande, une centaine de touristes se trouvaient aujourd'hui "sur ou autour" du volcan de White Island en Nouvelle-Zélande au moment de son éruption et un certain nombre d'entre eux sont portés disparus, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern.