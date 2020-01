Réforme des retraites : les syndicats vent debout contre l'âge pivot

L'espoir d'un compromis s'est envolé. Mardi 7 janvier, à la table des négociations, Édouard Philippe a accédé à la demande de la CFDT d'organiser une conférence sur le financement de la réforme des retraites. Mais à la sortie de la réunion, c'est la douche froide. "Ce serait de bon ton d'avoir une annonce sur le retrait de l'âge pivot du projet de loi actuel", a indiqué Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

"Une vraie mesure de justice sociale"

Quelques heures plus tard à l'Assemblée nationale, le Premier ministre confirme que l'âge pivot est maintenu dans le projet de loi. "Cette mesure d'âge pivot constitue un vrai progrès et une vraie mesure de justice sociale", estime Édouard Philippe. Dans les rangs de la majorité, les députés de l'aile gauche réclament une sortie de crise au plus vite. Les deux camps affichent leur volonté de discuter, mais nul ne sait si un compromis verra bien le jour.

