Réforme des retraites : le gouvernement va "bien évidemment" la faire, assure Élisabeth Borne

Le gouvernement va "bien évidemment" faire la réforme des retraites, assure la Première ministre Élisabeth Borne jeudi 1er septembre sur France Inter, alors qu'elle ne l'a pas évoquée mercredi à l'issue du séminaire gouvernemental qui fixait le menu de l'exécutif pour les mois à venir. Cette réforme "reste un enjeu très important", dit-elle.

"On souhaite engager les discussions avec les organisations patronales et syndicales, on souhaite avoir des discussions évidemment avec les parlementaires", ajoute la cheffe du gouvernement. Ces discussions "s'engageront après le Conseil national de la refondation".

La réforme des retraites reste "un enjeu très important" affirme @Elisabeth_Borne et le gouvernement la mettra en œuvre "bien évidemment". "Les discussions commenceront après le Conseil national de la refondation", dit la Première ministre. pic.twitter.com/cE2dNkBdmu — France Inter (@franceinter) September 1, 2022

"On a un Conseil national de la refondation que le président de la République tiendra la semaine prochaine et dans la foulée on va avoir un programme de discussions d'abord sur l'assurance chômage avec les organisations patronales et syndicales, mais il faut aussi qu'on puisse parler de ce sujet qui est un sujet complexe, il ne faut pas le nier", détaille-t-elle.

Pour elle, "c'est important que chacun mesure que si on veut avoir un modèle social généreux, protecteur, il faut avoir des ressources et on ne peut pas se priver d'une partie de notre capacité de travail pour créer des richesses. C'est aussi important pour pouvoir demain financer la transition écologique", affirme-t-elle.