Réforme des retraites : la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, assure n'avoir reçu "aucune pression" de l'Elysée

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a assuré mardi 13 juin n'avoir reçu "aucune pression" de l'Elysée pour torpiller la proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans.

"Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs et heureusement que la présidente de l'Assemblée nationale que je suis ne reçoit aucune pression de l'exécutif", a-t-elle déclaré sur RTL. "Chacun peut dire et penser ce qu'il veut. Moi, je crois que, depuis un an, j'ai prouvé que j'étais une femme indépendante", a-t-elle insisté.

"On aurait pu faire mieux"

La veille, dans l'hémicycle, le député LFI Louis Boyard l'a taxée d'"agente de l'Elysée", hors micro, l'accusant d'avoir organisé l'irrecevabilité de cette demande d'abrogation jeudi dernier. Il a été sanctionné pas l'intéressée.

Elle a par ailleurs reconnu que sur la réforme des retraites, "assurément le chemin qui a été suivi n'est pas le plus satisfaisant". "On aurait pu faire mieux", a-t-elle ajouté, "personne ne peut se satisfaire que le dialogue social dans notre pays n'ait pas réussi sur ce point et nous en sommes tous responsables : les syndicats, les forces politiques et la société civile".