Réforme des retraites : "La mobilisation ne s'arrêtera pas", promet Sophie Binet de la CGT

"Nous entrons dans une nouvelle phase" de la contestation contre la réforme des retraites, estime la secrétaire générale de la CGT, avec en perspective une grande mobilisation à l'automne.

"Si le patronat et le gouvernement continuent à ne pas répondre aux exigences sociales, la mobilisation ne s'arrêtera pas", a estimé la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet mercredi 7 juin sur franceinfo, au lendemain de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à la veille de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par le groupe Liot visant à son abrogation.

>> "On ne va pas se laisser faire" : dans le cortège contre la réforme des retraites à Paris, des manifestants entre colère et espoir d'une suite à la mobilisation

Après une dernière journée d'action marquée par une participation au plus bas, Laurent Berger, le numéro un de la CFDT entrevoit la fin de la mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale. "Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cette inconnue de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée", a reconnu mardi Laurent Berger. "Non", lui rétorque mercredi Sophie Binet, affirmant qu'il y avait près d'"un million de personnes en grève et en manifestation" pour cette 14e journée de mobilisation.

"Laurent Berger passe la main, on le sait. Donc c'était peut-être sa dernière manifestation à lui, mais en ce qui concerne l'intersyndicale, nous allons nous réunir la semaine prochaine et nous allons débattre ensemble des suites." Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT à franceinfo

La secrétaire générale de la CGT a par ailleurs plaidé pour l'importance d'un "vote demain [jeudi)]" dans l'hémicycle et pour que "le gouvernement renonce à appliquer cette réforme à marche forcée".

Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a prévu de faire barrage à l'examen de ce texte visant à abroger le passage aux 64 ans. "Je prendrai mes responsabilités", a plusieurs fois assuré ces derniers jours la titulaire du perchoir, qualifiant d'"inconstitutionnelle" l'abrogation des 64 ans. "Nous appelons le président de la République et la présidente de l'Assemblée nationale à entendre ce qui s'est passé hier, à entendre ce qui se passe dans le pays, à faire respecter la démocratie et à permettre aux députés de voter", a rétorqué Sophie Binet.