Réforme des retraites : "La mobilisation" des routiers "sera forte dans les grands pôles logistiques et sur les grandes villes", selon Force ouvrière

Les transporteurs routiers sont appelés à faire grève contre la réforme des retraites dès dimanche soir par FO Transport et SUD Solidaires transports routiers.

"La mobilisation sera forte dans les grands pôles logistiques et sur les grandes villes", a déclaré ce dimanche 5 mars sur franceinfo José Zydower, secrétaire fédéral des transports et de la logistique FO-UNCP. FO Transports et SUD Solidaires transports routiers appellent à une grève reconductible dès dimanche soir contre la réforme des retraites.

Si les routiers commencent la grève dès dimanche, c'est parce que "les conducteurs partent généralement entre 22 heures et 6 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi." Pendant cette grève, il y aura "des distributions de tracts, le chargement des camions et la distribution dans les grandes surfaces" vont être perturbés.

Les autres syndicats des chauffeurs routiers (CGT Transports, CFDT Route, CFTC Transports, SNATT CFE-CGC) appellent pour leur part à une mobilisation à partir de mardi pour se joindre à la mobilisation lancée par l'Intersyndicale. "Cela peut appeler à un soutien des militants, de la population, qui aiment marcher dans les mobilisations." Dans un communiqué, la CFDT Route invite les salariés des secteurs routiers à "participer activement à toutes les actions prévues en région contre cette réforme injuste et inutile".