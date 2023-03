Mobilisation contre la réforme des retraites : "Le temps est venu de durcir le ton", prévient la CGT Transports

Alors que le projet de loi gouvernemental sur la réforme des retraites est examiné au Sénat, les opposants au texte préparent les journées de mobilisation des 7 et 8 mars. Dans les transports notamment, les actions seront nombreuses.

"Le temps est venu de durcir le ton" contre la réforme des retraites, prévient dimanche 5 mars sur franceinfo Fabrice Michaud, secrétaire général de la CGT Transports, qui affirme que des actions des chauffeurs routiers sont à prévoir les 7 et 8 mars. Jusqu'ici discrets, les routiers veulent "faire valoir [leurs] droits pour une retraite juste et légitime".

Si les syndicats sont encore dans "une phase de réflexion" sur les détails des actions, le secrétaire général de la CGT Transports évoque des "opérations escargot" ou encore "certains points de blocage". "On a prévu des actions sur les péages, mais on n'a pas les modalités", ajoute Fabrice Michaud. Il assure que "les taxis vont également se mobiliser", tout comme le secteur "des remontées mécaniques".

"Se donner les moyens de mettre le pays à l'arrêt"

"Ce qui est important, c'est que le 7 et le 8 mars on mette la France à l'arrêt, comme le demande l'Intersyndicale", lance Fabrice Michaud. Le but de cette mobilisation est ainsi de "créer des tensions, d'informer les usagers et les travailleurs". "L'idée n'est pas d'empêcher les salariés d'aller au travail s'ils veulent aller au travail, mais de se donner les moyens pour mettre le pays à l'arrêt", explique le secrétaire général de la CGT Transports. Il se dit aussi prêt à "bloquer le pays si c'est nécessaire et si le gouvernement ne nous entend pas". "La question de la reconduction du mouvement sera posée et décidée en assemblée générale avec les grévistes", précise-t-il.

Les routiers ont décidé de prendre part à cette nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, car selon Fabrice Michaud "le Congé fin d'activité est menacé par la réforme des retraites". Le CFA est un dispositif qui permet aux chauffeurs de partir à la retraite à 57 ans "dans le meilleur des cas, puisqu'il faut avoir une ancienneté dans le temps de conduite". "Ce système concerne non seulement les conducteurs routiers, mais aussi les conducteurs de cars de touristes et les transporteurs de fonds", ajoute le syndicaliste.