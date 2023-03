Réforme des retraites : "Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu du flottement dans la communication", concède le député Marc Ferracci (Renaissance)

"Il n'a pas été assez répété que cela concerne les gens qui ont eu une carrière complète au niveau du Smic", dit le député dimanche sur franceinfo au sujet de la retraite minimum à 1 200 euros, mais "1,8 million de retraités vont bénéficier de 600 euros de plus par an".

"Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu du flottement dans la communication" sur la réforme des retraites, a déclaré dimanche 5 mars sur France Inter et franceinfo avec Le Monde Marc Ferraci, député et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, à la veille d'une semaine de mobilisation contre cette réforme. "Dire que c'est une arnaque comme le font certains syndicats, c'est faux", tempère-t-il.

Le flottement a notamment concerné la question de la retraite minimum à 1 200 euros. "Il n'a pas été assez répété que cela concerne les gens qui ont eu une carrière complète au niveau du Smic", dit le député, mais "1,8 million de retraités vont bénéficier de 600 euros de plus par an". Sur les carrières longues, "180 000 personnes partent à la retraite avec plus de trimestres que nécessaires, nous allons améliorer ce système". "Ce que nous n'avons pas bien fait, c'est montrer les imperfections du système actuel, pour montrer en miroir les améliorations", résume Marc Ferracci.

Le député appelle à "la mesure dans le blocage"

Marc Ferracci se dit prêt à "continuer à convaincre" que cette réforme a pour objectif de "sauver le système par répartition" et de "nous projeter dans l'avenir". "La stratégie du dos rond et de la bouche cousue n'a jamais été ma stratégie", affirme Marc Ferracci. "Je souhaite qu'on puisse dire aux Français en 2030 que le système est à l'équilibre", déclare le député, ajoutant qu'il est nécessaire de continuer à "réfléchir sur un système plus universel" tel qu'il avait été proposé en 2019.

Le vice-président du groupe Renaissance assure aussi avec fermeté que cette réforme n'est pas une réponse à une demande de Bruxelles. "Rien dans ce qui nous est demandé par l'Europe ne nous impose de faire quelque réforme que ce soit", dit Marc Ferracci.

"Revenir sur le report de l'âge légal, ce serait vider la substance de cette réforme." Marc Ferracci, député Renaissance sur franceinfo

Sur le mouvement social qui va se renforcer mardi 7 mars, il appelle à "la mesure dans le blocage". Selon lui, il est peu probable que le gouvernement recule sur le cœur de la réforme. "Maintenant, les aménagements de la réforme continuent, des améliorations sont mises en place et c'est la bonne manière de faire. La légitimité démocratique doit prévaloir sur les mobilisations", résume Marc Ferracci.